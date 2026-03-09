Kaltenegger & Austria: So steht es ums Sponsorgeld

Hauchdünner Sieg für Grüne in Baden-Württemberg
Schlappe für die FDP
Die Austria Klagenfurt steckt mitten in der Insolvenz, steigt am Saisonende fix aus der 2. Liga ab. Die „Krone“ sprach nun mit Helmut Kaltenegger – der TGI-Gold-Unternehmer erklärt den aktuellen Stand bezüglich seines Sponsorings. Es geht um richtig viel Geld. Gewerkschaftsboss Gernot Baumgartner spricht zudem einige unklare Vertragslagen an. Und: Gibt es im Heimspiel einen VIP-Klub?
Die insolvente Austria Klagenfurt düste am Sonntag aus finanziellen Gründen bekanntlich bereits um 5 Uhr in der Früh in die Südstadt – um Titelkandidat Admira um 10.30 Uhr Paroli zu bieten. Und die Violetten taten das in beeindruckender Manier, zeigten trotz der Umstände eine der besten Saisonleistungen.
