Ukraine verliert rare Spezialpanzer in Minenfeld

Die 47. Mechanisierte Brigade, die Speerspitze der ukrainischen Gegenoffensive, hat bei einem Durchbruchsversuch im Süden der Ukraine schwere Verluste an Equipment erlitten. Die Hälfte der von Finnland gelieferten Leopard-2R-Panzern wurden in einem Minenfeld zerstört (siehe Video oben). Bundesheer-Oberst Markus Reisner analysiert, warum bei dem Angriff am Donnerstag ein so hoher Preis zu zahlen war.