Einkesselung befürchtet: Russen geben Ort auf

Moskau und Kiew Ukraine tauschten Kriegsgefangene aus

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte zudem auf Telegram mit, 94 Russen seien nach Verhandlungen aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen und zur Untersuchung in eine medizinische Einrichtung gebracht worden. Ein Vertreter der Regierung in Kiew erklärte, 95 ukrainische Soldaten seien zurückgekehrt. Einige von ihnen seien verwundet. Die zurückgekehrten Soldaten seien unter anderem bei Mariupol, Tschernobyl, auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer sowie in dem jüngst an Russland gefallenen Bachmut im Einsatz gewesen.