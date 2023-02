Neue Minen-Taktik kostet Russen Dutzende Panzer

Mehr als 30 Panzer an einem Tag verloren

Vor allem rund um die Stadt Wuhledar in der Ostukraine, die neben Bachmut zu den derzeit am heftigsten umkämpften Gebieten gehört, scheint die ukrainische Taktik erfolgreich zu sein - auch wenn das russische Verteidigungsministerium vor wenigen Tagen von eigenen Erfolgen gesprochen hat. Denn in der Nähe von Wuhledar sollen an einem einzigen Tag rund 30 Kampfpanzer der Russen außer Gefecht gesetzt worden sein.