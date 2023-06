Warum Mikl-Leitner bei Andreas Babler rotsieht

In kaum einem anderen Bundesland hat der neue SPÖ-Chef Andreas Babler mehr Gegenwind als in seinem eigenen. Wie berichtet, unterstützte die blau-gelbe (und immerhin nominell zweitgrößte) Landesgruppe in den vergangenen Wochen lieber Hans Peter Doskozil. Als Babler eine Auszählungspanne später doch noch Parteivorsitzender wurde, ließen die ersten Parteiaustritte nicht lange auf sich warten. Nicht nur für viele Genossen ist der neue SPÖ-Chef ein rotes Tuch - auch zwei ÖVP-Granden attackieren ihren Landsmann frontal.