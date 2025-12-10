109 Mitarbeiter von Millionenkonkurs betroffen

Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent vor, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Die finanziellen Mittel dafür sollen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden, hieß es seitens des Kreditschutzverbands. Mayer Glastechnik erzeugt Isolierglas und betreibt den Groß- und Einzelhandel mit Bauglasprodukten – damit war das Unternehmen lange Zeit sehr erfolgreich, doch in den vergangenen Jahren brachen die Geschäfte ein.