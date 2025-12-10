Vorteilswelt
Traditionsfirma pleite

109 Mitarbeiter von Millionenkonkurs betroffen

Wirtschaft
10.12.2025 19:15
Und wieder kreist der Pleitegeier.
Und wieder kreist der Pleitegeier.(Bild: Christian Jauschowetz)

Der nächste Nackenschlag für die Vorarlberger Wirtschaft: Das Feldkircher Traditionsunternehmen Mayer Glastechnik ist pleite. Trotz Verbindlichkeiten in Höhe von 10,5 Millionen Euro soll der Betrieb weitergeführt werden – sofern die über 100 Gläubiger dem Sanierungsplan zustimmen.

Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent vor, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Die finanziellen Mittel dafür sollen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden, hieß es seitens des Kreditschutzverbands. Mayer Glastechnik erzeugt Isolierglas und betreibt den Groß- und Einzelhandel mit Bauglasprodukten – damit war das Unternehmen lange Zeit sehr erfolgreich, doch in den vergangenen Jahren brachen die Geschäfte ein.

Als Gründe für die Insolvenz wurden gestiegene Kosten und ein Umsatzrückgang aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Spezialgläsern angegeben. Lange hatte sich die Firma darum bemüht, ohne Insolvenzverfahren den Turnaround zu schaffen, doch die außergerichtlichen Restrukturierungsmaßnahmen scheiterten.

Zittern statt Freude auf Weihnachten
Die Berichtstagsatzung findet am 23. Dezember statt, die Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung dann geht am 26. Februar am Landesgericht Feldkirch über die Bühne – für die 109 betroffenen Mitarbeiter wird es also leider ein sehr belastetes Weihnachtsfest werden. Gläubigerforderungen können bis zum 12. Februar angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Tobias Gisinger bestellt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Folgen Sie uns auf