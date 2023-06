Wegen Babler: SPÖ-Klubobmann trat aus Partei aus!

Babler selbst meinte, dass er Kritik aus den eigenen Reihen - beispielsweise aus Tirol an der Migrationspolitik - intern geklärt habe. Man könne ihn „24/7“ anrufen, sagte er in der Zeitung „Standard.“ Die SPÖ-Gremien werden am Dienstag über die noch offenen Spitzenpositionen in der Partei entscheiden. So wird eine neue Fraktionsleitung gewählt. Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner bleibt zwar noch bis Monatsende im Nationalrat, jedoch nicht als Klubobfrau. Wer ihr in dieser Funktion nachfolgt, ist bisher unklar. Es gibt viele Kandidatinnen und Kandidaten, etwa Babler-Unterstützerin Julia Herr und Frauenchefin Eva Maria Holzleitner. Diskutiert werden auch Finanzsprecher Jan Krainer und Gesundheitssprecher Philip Kucher aus dem Lager von Hans Peter Doskozil.