ÖVP: SPÖ mit Babler am „äußerten linken Rand“

Cannabis-Legalisierung: Bablers Wunsch stößt Volkspartei sauer auf

Abgearbeitet hat sich der Generalsekretär in einer Pressekonferenz aber in erster Linie am SPÖ-Chef, dem er vorhielt, Cannabis legalisieren zu wollen, was mit der ÖVP keinesfalls in Frage käme. Bei allen anderen Themen wisse Babler dagegen nicht, wo es hingehen soll: „Es ist sehr fraglich, ob die SPÖ ein verlässlicher Partner sein kann.“ Stocker spielte auch auf die Aussage des neuen SPÖ-Vorsitzenden an, wonach sich die ÖVP erst einmal koalitionsfähig machen müsse: „Er wäre sehr gut beraten, sich darum zu kümmern, dass die SPÖ regierungsfähig wird.“