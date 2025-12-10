Vorteilswelt
Kontrolle verloren

Lenkerin krachte mit Pkw frontal gegen einen Baum

Kärnten
10.12.2025 19:16
Auch die Feuerwehren Lendorf und Möllbrücke rückten aus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Auch die Feuerwehren Lendorf und Möllbrücke rückten aus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.(Bild: FF Möllbrücke)

Nachdem eine Pkw-Lenkerin (60) aus Spittal die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, krachte sie frontal gegen einen Baum. Mehrere Einsatzkräfte rückten aus.   

Am Mittwoch gegen 09.30 Uhr lenkte eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ihren Pkw auf der Drautalstraße (B100) aus Richtung Spittal an der Drau kommend in Richtung Möllbrücke.

„Im Ortsgebiet von Lendorf, Gemeinde Lendorf, verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum“, heißt es seitens der Polizei. 

Die Lenkerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

Totalschaden und Sperre
Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. „Die Drautalstraße war im Bereich der Unfallstelle während der Erhebungen sowie der Fahrzeugbergung für kurze Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt.“

Neben mehreren Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau und der Rettung standen die Freiwilligen Feuerwehren Lendorf und Möllbrücke im Einsatz.

