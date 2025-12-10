Mann stirbt an Tollwut wegen Spender-Niere

Kein Kontakt zu Tieren

Das Merkwürdige daran war, dass der Mann keinen Kontakt zu Tieren hatte. Weitere Nachforschungen zeigten, dass sich nicht der Mann selbst mit Tollwut infiziert hatte, sondern sein Organspender. Dieser war nämlich zwei Monate vor seinem Tod im Oktober 2024 von einem Stinktier am Bein gekratzt worden, erzählten Familienmitglieder jetzt. Der spätere Organspender aus dem US-Staat Ohio dachte sich nicht viel dabei, denn das Stinktier hatte gerade Jagd auf eine Katze gemacht und ihn dabei am Bein erwischt. Es wird vermutet, dass sich das Stinktier bei einer Fledermaus mit Tollwut angesteckt hatte.