Anwalt: „Werden zeitnah U-Haft überprüfen lassen“

U-Haft „zeitnah überprüfen lassen“

Auch die weiteren Pläne gibt der Verteidiger von Benko preis: „Das Nächste, das wir vorantreiben werden, ist die Frage der U-Haft. Immerhin hat man meinen Mandanten wegen dieses Verfahrens in U-Haft genommen. Es handelt sich hierbei zwar um keinen glatten Freispruch, aber am Ende des Tages wurde ,nur‘ eine bedingte Freiheitsstrafe in einem kleinen Bereich verhängt. Wie kann man spätestens jetzt noch eine ,Tatbegehungsgefahr‘ für die Zukunft annehmen? Hier muss es künftig konkrete Anhaltspunkte geben, das werden wir zeitnah vom Gericht überprüfen lassen.“