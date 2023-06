Zehn-Millionen-Euro-Straße wird gebaut

„Wie versprochen, wird am Montag mit der Fahrbahnsanierung der ersten drei Abschnitte zwischen Penk und Schmelzhütten begonnen. Im Herbst sind die nächsten zwei Etappen bei Söbriach an der Reihe. Insgesamt investieren wir alleine dieses Jahr über zwei Millionen Euro in die Instandsetzung der ersten fünf Bauabschnitte und damit auch in die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer“, sagt Straßenbaureferent Martin Gruber. 21 Bauabschnitte wird es geben.