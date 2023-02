Nun doch vor Wahl: Mölltal-Straße wird saniert

„Es ist beschlossene Sache! Und es wird schon im Frühjahr damit begonnen“, sagte Straßenbaureferent Martin Gruber bei der Pressekonferenz am Freitag in Lieserbrücke bei Spittal. Wegen der B106 war, wie Anfang Jänner bereits berichtet, sogar eine Resolution von mehreren Mölltaler Gemeinden an das Land übergeben worden, um die Mölltal Straße endlich zu sanieren.