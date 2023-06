Chaos bei SPÖ: Das darf doch alles nicht wahr sein

Es herrschte Begräbnisstimmung im „Roten Haus“, wie die Landesparteizentrale in Eisenstadt genannt wird. Einige Doskozil-Vertraute waren den Tränen nahe. Nur der Landesgeschäftsführer Roland Fürst zeigte Galgenhumor, fragte in die Runde der Journalisten: „Ist die ,Tagespresse‘ auch da?“ Das Online-Satireportal konnte am Montag eine Pause einlegen, denn die SPÖ lieferte einen Super-GAU, den sich nicht einmal der beste Satiriker hätte einfallen lassen können.