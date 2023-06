Nach Polit-Super-GAU hagelt es Spott und Häme

„Nicht in der Lage, ein Land zu führen“

Für ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker versinkt die SPÖ im „völligen Chaos“. „Wenn die SPÖ nicht einmal in der Lage ist, eine ordnungsgemäße und korrekte Wahl auf einem Parteitag abzuhalten, dann ist sie mit Sicherheit nicht in der Lage, ein Land zu führen.“