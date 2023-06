Kapitel Bundespolitik für Doskozil „abgeschlossen“

Fatale Namensverwechslung

Die ohnehin so pannenreiche Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden in der SPÖ gipfelte am Samstag auch noch in einem „technischen Fehler“. Wie die Leiterin der parteiinternen Wahlkommission, Michaela Grubesa, erklärte, habe man in einer Excel-Liste die Namen vertauscht - die korrekt ausgezählten Stimmen wurden beim Gesamtergebnis dem falschen Namen zugeordnet.