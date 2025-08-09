Regierung plant Klimacheck für neue Gesetze

Expertin findet Idee gut

Positiv sieht die Klimaökonomin Sigrid Stagl das Vorhaben. „Denn man muss zuerst einmal Bescheid wissen darüber, welche Klimaauswirkungen Gesetze und Verordnungen haben, damit man sie berücksichtigen kann“, sagte sie gegenüber Ö1. Allerdings müsse auch klar gemacht werden, was passiert, wenn eine Maßnahme eine negative Klimaauswirkung hat.