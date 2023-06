Startenor Jonas Kaufmann in neuer Rolle

Seine Pläne dürften immerhin so überzeugend sein, dass sie jene der 43 anderen Bewerberinnen und Bewerber ausgestochen haben, und da sich der Erler Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner einen „Mr. Erl“ gewünscht hat, dürfte auch Kaufmanns überaus große Bekannt- und Beliebtheit nicht gerade von Nachteil gewesen sein. Die Identifikation mit dem Festival, die einen „Mr. Erl“ auszeichne, sitzt bei ihm jedenfalls schon tief in den Knochen – im Gegensatz zu seinem Vorgänger Bernd Loebe, wie Kaufmann leicht stichelnd anmerkte. Sein Großvater verbrachte seine letzten 25 Lebensjahre in Tirol und so sei Kaufmann das Bundesland von Kindesbeinen an ans Herz gewachsen.