Cecilia Bartoli ließ die Puppen tanzen

Die Pfingstfestspielchefin hatte es sich dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, in ihrem Programm die wesentlichsten Opernfassungen des Orpheus zu präsentieren und da durfte natürlich auch Monteverdis Ur-Oper „L‘Orfeo“ nicht fehlen, die es am Sonntag in einer Marionettenversion im Haus für Mozart zu sehen gab. Mit dem Engagement der traditionsreichen Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli bewies Bartoli einmal mehr ihr feines Gespür als intelligente Programm-Macherin. „Alles Orpheus“ hieß es dieses Jahr bei den Pfingstfestspielen, doch Eintönigkeit kam dabei keineswegs auf. Nachdem der Stoff am Wochenende schon ausgiebig gesungen und getanzt worden war, schloss sich am Sonntagmittag noch eine Reihe prächtiger Marionetten an, die Orfeos Reise in die Unterwelt auf einer „Bühne auf der Bühne“ spielten.