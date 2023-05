„Homo-Heilung“ verbieten, queeres Zentrum für Wien

Die NEOS stellen vor dem „Pride-Monat“ Juni vier Forderungen an die Regierung, die die Situation von LGBTIQ-Personen in Österreich verbessern sollen. An der Spitze steht ein Verbot von „Homo-Heilungen“, wie LGBTIQ-Sprecher Yannick Shetty am Mittwoch betonte. Im pink mitregierten Wien soll indes noch heuer das erste „queere Jugendzentrum“ entstehen.