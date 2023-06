Top-Stimmung mit Punks, Promis und Popkultur-Event

Wer noch nach einem Zeitvertreib fürs Wochenende sucht, ist hier goldrichtig: Film- und Serienstars live erleben kann man etwa in Wels bei der „Austria Comic Con“; wer eher nach musikalischer Unterhaltung Ausschau hält, wird beim Konzert „Schlagerzeit“ in Marchtrenk oder aber beim von Punk dominierten SBÄM-Fest am Pichlingersee ganz bestimmt auf seine Kosten kommen. Und es warten noch weitere tolle Event-Highlights...