Tesla-Systeme haben über 1000 Unfälle verursacht!

Probleme, Klagen, Rückrufe: Die Systeme für automatisiertes Fahren in Autos der Marke Tesla stehen seit Jahren in der Kritik. Firmen-Boss Elon Musk wiegelt in der Regel ab und spielt die Probleme herunter. Doch nun zeigen interne Daten, die nach außen gedrungen sind, offenbar sehr deutlich die Tragweite der fehlerhaften Software.