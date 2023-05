Falco und Queen leben in Wels wieder auf

Eine neue Platte legt das Welser Stadtmarketing beim Musikfestiwels auf. Bei der sechsten Auflage des von der „Krone“ präsentierten Konzert-Highlights in der Welser Innenstadt treten erstmals nur „Tribute Stars“ auf. „Wir lassen damit die größten Namen der Musikgeschichte auferstehen“, freut sich auch Bürgermeister Andreas Rabl auf den 14. und 15. Juli. Am Kaiser-Josef-Platz erklingen somit nur Welthits. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. „Wir sind seit der ersten Stunde dabei und freuen uns, dass wir durch unseren Beitrag den Gratis-Eintritt ermöglichen“, so der Welser Raika-Chef Günter Stadlberger.