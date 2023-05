Entscheidet die Wunderwaffe „Skynex“ den Krieg?

Sie sind Hightech-Waffen modernster Prägung, schießen Drohnen und Marschflugkörper zielsicher ab und kosten stolze 194 Millionen Euro. Gekauft von der deutschen Bundesregierung für die Ukrainer, konzipiert von der Rheinmetall Air Defence in Zürich und gefertigt in Rom, lehren zwei „Skynex“-Flugabwehrsysteme Putins Schergen das Fürchten. Die „Krone“ erklärt, was hinter den Wunderwaffen steckt.