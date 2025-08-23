Epstein-Komplizin schmeichelt Trump in Verhör

Was Maxwell über Trump sagt

In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch US-Präsident Trump verbrachte Zeit mit Epstein. Über diesen sagte Maxwell laut den am Freitag veröffentlichten Protokollen, dass er sich nie „in irgendeiner Weise gegenüber jemandem unangemessen“ verhalten habe. „Ich habe nie, wirklich nie einen Mann gesehen, der etwas Unangemessenes mit einer Frau getan hat“, so Maxwell.