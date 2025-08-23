Zu Unrecht Abgeschobener kommt vorläufig frei

Medienberichten zufolge saß Abrego Garcia zuletzt in einer Haftanstalt in Tennessee. Er muss sich unter anderem wegen unrechtmäßiger Beförderung von Migranten verantworten. Bis zum eigentlichen Prozess darf er unter Auflagen bei seiner Familie bleiben – dieser soll im Jänner beginnen, berichten die Nachrichtensender CNN, ABC News und CBS News.