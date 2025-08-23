Kritik an US-Regierung
Zu Unrecht Abgeschobener kommt vorläufig frei
Der unrechtmäßig nach El Salvador abgeschobene und zurück in die USA gebrachter Mann ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Sein Fall offenbarte das harte und manchmal willkürliche Vorgehen der US-Regierung. Im Kern steht die Frage, ob Betroffene davor ausreichend rechtliches Gehör erhalten.
„Heute ist Kilmar Abrego Garcia frei. Er ist derzeit auf dem Weg zu seiner Familie in Maryland“, hieß es in einer Mitteilung von einem seiner Anwälte.
Abrego Garcia war im März trotz Abschiebeschutzes aus den USA nach El Salvador ausgeflogen worden. Als Teil einer größeren Gruppe von Migranten wurde er in das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis „Cecot“ (Centro de Confinamiento del Terrorismo) in El Salvador gebracht.
Nach langem juristischem Tauziehen wurde er im Juni in die USA zurückgebracht. Die US-Regierung sprach damals von einem „administrativen Fehler“.
Medienberichten zufolge saß Abrego Garcia zuletzt in einer Haftanstalt in Tennessee. Er muss sich unter anderem wegen unrechtmäßiger Beförderung von Migranten verantworten. Bis zum eigentlichen Prozess darf er unter Auflagen bei seiner Familie bleiben – dieser soll im Jänner beginnen, berichten die Nachrichtensender CNN, ABC News und CBS News.
