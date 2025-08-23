Warnschüsse! Soldaten übertreten Korea-Grenze

Laut Ko arbeiteten die nordkoreanischen Soldaten bei dem Vorfall am Dienstag an einer permanenten Versiegelung der Grenze. Die nordkoreanische Armee hatte den Schritt bereits im vergangenen Oktober bekanntgegeben und verkündet, die US-Streitkräfte vor Ort darüber informiert zu haben, um „jegliche Fehleinschätzung und versehentliche Auseinandersetzung zu vermeiden“. Kurz darauf sprengte Pjöngjang Abschnitte der ungenutzten, aber zutiefst symbolischen Straßen und Bahngleise, die Nord- und Südkorea miteinander verbinden.