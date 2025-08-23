Zwei Plätze werden in der Klasse leer bleiben

„Ihr Zustand ist unverändert und weiter kritisch. Sie wird intensivmedizinisch betreut“, heißt es aus dem Klinikum Wels auf die Frage, wie es der 14-jährigen Lena nach dem schweren Scooterunfall vom Dienstag in Schlierbach geht. Das Mädchen war gemeinsam mit der gleichaltrigen Rosa mit einem E-Scooter gegen ein Auto geprallt. Die beiden wurden meterweit weggeschleudert und dabei schwerst verletzt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass alles Hoffen in einem Fall vergeblich war: Rosa erlag, wie berichtet, im Kepler Uniklinikum Linz ihren schweren Verletzungen.