Griechen reicht es!
Brandstiftern drohen bis zu 200.000 Euro Strafe
Griechenland hat sein Vorgehen gegen Brandstifter verschärft. In diesem Jahr sind bereits Hunderte mutmaßliche Täter festgenommen worden. Denn die Schäden für Land und Leute sind enorm.
„Die Straflosigkeit ist vorbei“, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in einem Video auf der Plattform Tiktok und erinnerte daran, dass seit einer Gesetzesverschärfung hohe Strafen drohen, die auch umgesetzt werden.
Seit Jahresbeginn sind in Griechenland nach Angaben des meteorologischen Amtes rund 45.000 Hektar Wald, Busch und landwirtschaftlich genutzte Flächen den Flammen zum Opfer gefallen – eine Fläche größer als das Stadtgebiet von Wien. Die Waldbrandsaison ist noch nicht vorbei.
Mehr als 300 Festnahmen in diesem Jahr
„Wusstet ihr, dass allein in diesem Jahr über 300 Personen wegen Brandstiftung festgenommen wurden?“, fragte Mitsotakis auf Tiktok. Die Waldbrände hätten erneut katastrophale Folgen für Mensch und Umwelt gehabt. In der Vergangenheit seien Täter häufig mit milden Strafen davongekommen, aber damit sei es nun vorbei, versicherte der Regierungschef.
Denn bei der Bekämpfung der Brände gehe es nicht nur um natürliche Einflüsse: Die Festnahmen und Geständnisse der vergangenen Wochen hätten gezeigt: „Unser Gegner ist leider nicht nur die Klimakrise, sondern auch der menschliche Faktor – sei es durch Fahrlässigkeit oder durch Vorsatz.“
Täter legte aus Wut vier Brände
Zuletzt hatten die Behörden bei der Suche nach mutmaßlichen Tätern wiederholt Erfolge verzeichnet. So wurde auf der Insel Lesbos ein 57-Jähriger ermittelt, der gestand, gleich vier Brände gelegt zu haben, die zu einem Großbrand und Großeinsatz der Feuerwehr führten. Er habe aus Wut über andere Dorfbewohner gehandelt, soll der Mann zu Protokoll gegeben haben.
Nach dem großen Waldbrand nahe der Hafenstadt Patras wiederum führten Zeugenaussagen von Anwohnern zur Festnahme von drei jungen Männern, die das Feuer verursacht haben sollen – ihr Motiv ist bisher unbekannt.
Bei einem Waldbrand von Korinth vor mehreren Wochen hingegen wurden Arbeiter festgenommen, die in einem trockenen Waldgebiet mit der Kreissäge Stahl schnitten – der Funkenflug soll zum Ausbruch des Feuers geführt haben.
Aktuell gibt es in ganz Europa Waldbrände – vor allem im Süden:
Indirekt menschengemacht seien zudem jene Brände, die durch schlechte Wartung des Stromnetzes verursacht werden, schreibt die Zeitung „Kathimerini“. So sollen korrodierte Kabel, die Funken schlugen, Anfang August zu einem Großbrand nahe Athen geführt haben. In vielen Fällen aber sind die Täter nicht zu greifen – dann deuten lediglich Überreste von Brandbeschleunigern wie Gaskartuschen und Benzinkanistern auf Brandstiftung hin.
Jetzt drohen harte Strafen
Kamen die Täter früher im schlimmsten Fall mit Bewährungs- und geringen Geldstrafen davon, müssen sie nun bei Haftstrafen auf jeden Fall ins Gefängnis – die Strafen werden also weder auf Bewährung ausgesetzt noch in Geldbußen umgewandelt. Zudem können Täter jetzt mit hohen Geldstrafen belegt werden. In schweren Fällen drohen bis zu 30.000 Euro, bei grober Fahrlässigkeit sogar bis zu 200.000 Euro Strafe. Auch die Einziehung des Vermögens der Täter ist dem neuen Gesetz zufolge möglich.
Bisher gab es in diesem Jahr ein Todesopfer, zahlreiche Tiere verendeten, Häuser, Autos und Lagerhallen wurden zerstört. Noch ist die Waldbrandsaison nicht vorbei. Dennoch fällt die erste Bilanz weitaus besser aus als die Statistiken der jeweiligen Vorjahre. Im Jahr 2023 verbrannten 175.000 Hektar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.