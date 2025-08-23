Warum Welser Klub diesen Spieler verklagen will

Große Aufregung um einen 2,12 Meter großen Basketballer in der heimischen Superliga! Denn wie Wels gegenüber der „Krone“ ankündigte, steht man in Kontakt mit einem Anwalt, um eine zivilrechtliche Klage gegen Daniel Köppel vorzubereiten. Somit gegen jenen Mann, der nach dem erneuten Meistertitel mit Oberwart eine Ausstiegsklausel nutzte und ins Ausland wechselte, genauer gesagt zu den Kordal Steelers aus Luxemburg.