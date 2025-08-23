Vorteilswelt
Große Aufregung

Warum Welser Klub diesen Spieler verklagen will

Oberösterreich
23.08.2025 06:30
Daniel Köppel gab Wels einen Korb
Daniel Köppel gab Wels einen Korb(Bild: GEPA)

Trotz Unterschrift bei den Basketballern aus Wels spielt Daniel Köppel doch ein weiteres Jahr in Oberwart. Die OÖ-„Krone“ kennt die Hintergründe zu dem Transfer-Theater, nachdem Wels nun sogar eine zivilrechtliche Klage gegen den Center prüft. 

0 Kommentare

Große Aufregung um einen 2,12 Meter großen Basketballer in der heimischen Superliga! Denn wie Wels gegenüber der „Krone“ ankündigte, steht man in Kontakt mit einem Anwalt, um eine zivilrechtliche Klage gegen Daniel Köppel vorzubereiten. Somit gegen jenen Mann, der nach dem erneuten Meistertitel mit Oberwart eine Ausstiegsklausel nutzte und ins Ausland wechselte, genauer gesagt zu den Kordal Steelers aus Luxemburg.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Oberösterreich
