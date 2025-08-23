Warum Welser Klub diesen Spieler verklagen will
Große Aufregung
Trotz Unterschrift bei den Basketballern aus Wels spielt Daniel Köppel doch ein weiteres Jahr in Oberwart. Die OÖ-„Krone“ kennt die Hintergründe zu dem Transfer-Theater, nachdem Wels nun sogar eine zivilrechtliche Klage gegen den Center prüft.
Große Aufregung um einen 2,12 Meter großen Basketballer in der heimischen Superliga! Denn wie Wels gegenüber der „Krone“ ankündigte, steht man in Kontakt mit einem Anwalt, um eine zivilrechtliche Klage gegen Daniel Köppel vorzubereiten. Somit gegen jenen Mann, der nach dem erneuten Meistertitel mit Oberwart eine Ausstiegsklausel nutzte und ins Ausland wechselte, genauer gesagt zu den Kordal Steelers aus Luxemburg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.