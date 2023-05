Alkoholverbot in Ländle-Gemeindestuben kein Thema

Auch in den kleineren Gemeinden kommt meistens nur Wasser auf die Tische. „Säfte in Plastikflaschen gibt es schon länger nicht mehr“, berichtet Guido Flatz, Bürgermeister in Doren. Sein Kollege Harald Witwer in Thüringen setzt natürlich ausschließlich auf Thüringer Quellwasser. Ein Verbot brauche es nicht, meinen die beiden Gemeindeoberhäupter unisono. „Alle Mandatare sind erfahren und pflichtbewusst genug. Wir können uns um die inhaltlich wichtigen Dinge kümmern“, meint Witwer. Im Anschluss an die Sitzung gehe es dann bisweilen ins Dorflokal.