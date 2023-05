Die Debütantin kommt mit Vorteilen ins Mösle

Leichte Favoritin

Dennoch geht die Debütantin, die beim TV Teufen im Appenzell mit Superstar Simon Ehammer in einer Gruppe trainiert, als leichte Favoritin an den Start. Anders als Schuler, die zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und bis auf das Kugelstoßens (14,11 Meter) im Jahr 2023 noch keine neuen persönlichen Bestmarken landen konnte, präsentierte sich Posch schon in Rekordlaune.