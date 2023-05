Der Urhahn ist auf Herbergssuche

Das Land Vorarlberg jedenfalls wollte Klarheit schaffen und gab eine dreijährige Studie in Auftrag, um zu erkunden, wie es um das Auerhuhn tatsächlich steht. Am Dienstag präsentierte Landesrat Daniel Zadra (Grüne) mit vielen involvierten Experten die Ergebnisse. Die gute Nachricht: Es gibt noch Auerhühner in Vorarlberg. Die schlechte: Es handelt sich dabei um nur 91 nachgewiesene Tiere.