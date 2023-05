Da Winkla legt mit seinen Hödn sein Debütalbum vor

Austropop mit Herz und Leidenschaft bietet Da Winkla mit seiner Band, die er schlicht „die Hödn“ nennt. Frontmann und Sänger Markus Winkler kennt man von so unterschiedlichen Bands wie Ecliptica oder den Weanviertlern, mit seinem Soloprojekt hat er sich nun endgültig den Traum der vollständigen kreativen Freiheit erfüllt. Musikalisch geht Da Winkla auf seinem Debütalbum „Beziehungsweise“ ganz in die Richtung seiner eigenen Heroen, den Austropop-Urvätern aus den 70er-Jahren. Quasi eine Reminiszenz an eine Zeit, als das Genre völlig frei erwuchs und in unterschiedliche Richtungen erblühte.