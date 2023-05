Mann verletzte in Wien seine „Ex“ mit dem Messer

Angst vor suchtgiftbeeinträchtigtem Sohn

In Wien-Donaustadt bedrohte dann am späten Sonntagabend ein 28-Jähriger seine Mutter und weitere Angehörige telefonisch mit dem Umbringen. Als er an ihrer Adresse auftauchte, rief die Frau die Polizei und gab an, dass sich der suchtgiftbeeinträchtigte Sohn in der Wohnung befinde und sie und die anderen Personen diese aus Angst vor ihm verlassen hatten.