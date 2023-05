Gewessler wehrt sich gegen „Greenflation“-Kritik

Gewessler musste sich am Wochenende so einiges anhören. Der WKÖ-Präsident warf ihr in mehreren Interviews „Populismus“ und „Greenflation“ vor. Die Ministerin verteidigte am Montag ihre Politik. Sie rief Mahrer dazu auf, sich „aktiv einzubringen“. Doch im Gegensatz dazu höre sie immer nur: „Nein, Nein, Nein.“