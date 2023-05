Lkw-Lenker fuhr mit über 2 Promille auf Autobahn

Unfassbar, was alles auf unseren Straßen und Autobahnen unterwegs ist! In Tirol wurde am Samstag ein Lkw-Lenker auf der A12 aus dem Verkehr gezogen, der mehr als zwei (!) Promille intus hatte. Führerschein konnte er keinen vorweisen. Dieser war dem Bulgaren wenige Tage zuvor abgenommen worden.