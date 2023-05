Rettungsschwimmer auf Mallorca streiken doch nicht

Badetemperaturen hatte es an diesem Tag aber noch nicht. Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer in Palma sind in der Saison normalerweise täglich von 11 bis 19 Uhr im Einsatz. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie angekündigt, ihre Arbeit niederzulegen. Damals einigte man sich mit Vertreterinnen und Vertreterinnen aus der Politik, umgesetzt wurden die Zusagen jedoch bis heute nicht.