Mallorca gehört wieder zu den Top-Destinationen

Auch TUI-Sprecher Aage Dünhaupt äußerte sich positiv überrascht über den großen Andrang. „Alle Flieger, die in die Sonne gehen, sind derzeit voll. Das habe ich so noch nie gesehen“, sagte Dünhaupt auf dem Flughafen der Insel am Rande der Taufe eines neuen TUI-Flugzeuges vom Typ Boeing 737-8 mit Platz für 189 Passagiere auf den Namen „Mallorca“.