Roter Kater | Rotes Wunder

Rotes Wunder. Bei der Nationalratswahl die SPÖ auf Platz 1 mit 27 bis 30 Prozent, dahinter die ÖVP mit 22 bis 23 Prozent, auf dem dritten Platz die FPÖ mit 19 bis 20 Prozent - Sie glauben Ihren Augen nicht trauen zu können? Solche Umfragewerte wären doch völlig absurd?Mitnichten! Genau diese Werte kursierten vor einem Jahr: Die Sozialdemokraten in allen Umfragen klar auf Platz 1, die Freiheitlichen kämpften um den Sprung über die 20-Prozent-Marke. Seither hat sich fast alles gedreht. Die FPÖ kämpft mittlerweile um den Sprung über die 30-Prozent-Marke, die SPÖ stürzte auf 20 bis 23 Prozent ab, wo sie sich mit der auf diesem tiefen Niveau stabilen ÖVP matcht. Nicht nur ganz Österreich, auch international fragt man sich, wie in Zeiten wie diesen, in denen die Inflation die Menschen hier noch weit dramatischer würgt als in den meisten vergleichbaren Ländern, nicht die Sozialdemokraten Höhenflüge erleben, sondern die Freiheitlichen mit einem - gelinde gesagt - speziellen Parteiobmann? Das blaue Wunder blüht nicht zuletzt gerade auch genau deshalb! Denn dem FPÖ-Obmann gelingt, was die aktuelle SPÖ-Obfrau so gar nicht schafft: die Partei hinter sich zu bringen und Wähler einzusammeln. Ob das nach der unsäglichen Mitgliederbefragung der Frau oder dem Mann an der Spitze der SPÖ gelingen wird - siehe oben? Es wäre nicht weniger als ein rotes Wunder.