„Noch viel zu tun“: Brüssel feierte Pride-Parade

Tausende Menschen haben am Samstag in Belgiens Hauptstadt Brüssel die Pride-Parade für die Gleichberechtigung nicht heterosexueller Menschen gefeiert. Ziel des Zuges ist es, Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz aller Menschen zu zelebrieren, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Die Parade stand unter dem Motto „Protect the Protest“ („Beschützt den Protest“).