Wenn Pferde Ruhe und Gelassenheit vermitteln

Reittherapeutin Denise Kolbitsch hilft dabei. „Pferde sind sensible, kommunikationsfreudige Tiere, spüren, wenn etwas nicht stimmt. Sie werden erfolgreich in der Therapie von Menschen mit körperlichen, seelischen oder sozialen Beeinträchtigungen eingesetzt“, erklärt die Mutter, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Joana Scholz in Ledenitzen den gemeinnützigen Verein „horsense“ ins Leben gerufen hat. Sie betreut unterschiedlichste Gruppen. „Ich arbeite mit Drogensüchtigen, Menschen, die an Stress oder an Erkrankungen leiden, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Kindern und Personen, die Traumata durchleben.“