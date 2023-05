MGs Super-Roadster: Das soll der Cyberster kosten

Elektroautos gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, aber elektrisch angetriebene Roadster? Fehlanzeige. Teslas Ur-Roadster ist mittlerweile ein teurer Klassiker und der neue lässt unbestimmt auf sich warten. In diese Bresche will ab 2024 die britische Traditionsmarke MG stoßen. Und nun weiß man auch schon in etwa, was der Spaß kosten soll.