Löwin in Zoo in Bayern fraß eigenen Nachwuchs auf

„Bei erstem Wurf ist Löwin noch unerfahren“

„So grausam das klingen mag, für Löwen ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich“, so der Tiergarten in einem Facebook-Posting. „Bei ihrem ersten Wurf ist eine Löwin noch unerfahren. Sie muss erst lernen, wie man mit Jungtieren umgeht.“ Es würde auch in der Natur vorkommen, dass bei erstgebärenden Löwinnen die Aufzucht nicht funktionieren würde.