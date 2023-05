Autofahrer bedrohte Kontrahent mit einem Messer

Ein 52-jähriger Türke aus Perg soll am Mittwoch gegen 15 Uhr einen 29-Jährigen aus Kenglbach bei Wels mit einem Messer auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Haid (Gemeinde Ansfelden) bedroht haben. Der Drohung ging offenbar eine Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr voraus. Der 29-Jährige sprang beim Anblick des Messers sofort verängstigt in sein Auto und flüchtete. Der 52-Jährige fuhr ebenfalls mit seiner Gattin (43) davon.