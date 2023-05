„Problem“-Naherholungsoase erhält eine Hausordnung

Räumliche Neugestaltung angedacht

In Ersterem will man mit Anrainern, Gewerbetreibenden, aber auch dem Problemklientel ausdiskutieren, wie eine Hausordnung aussehen könnte. Zusätzlich will man präventive Maßnahmen setzen: Sozialarbeiter aufstocken und eine räumliche Neugestaltung des Areals andenken. Volker Atteneder, Leiter der Abteilung „Kommunale Integration“ der Volkshilfe: „Um die Situation zu entschärfen, wird man schauen, ob man nicht den Bereich neben der Straßenbahnhaltestelle umbaut oder auch den Menschen sonst wo im Park eine geschützte Duldungszone schafft.“ Stadtvize Martin Hajart könnte sich vorstellen, die Blumauerstraße – ähnlich der Domgasse – umzugestalten und so eine Verbindung zum Volksgarten zu schaffen.