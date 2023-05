Harald (22): „Dachte, ich kann nie wieder kicken“

Bei einem Fußballtraining ist Harald Bock, der beim ASK Ybbs (2. Landesliga) in Niederösterreich spielt, ausgerutscht und spürte plötzlich ein starkes Brennen in der Leistengegend. Dann kamen noch heftige Schmerzen dazu. Die Beschwerden bestanden sowohl im Gehen als auch im Liegen. Zuerst wurde bei dem jungen Mann ein Leistenbruch vermutet. Doch es dauerte ein Jahr und drei Ärzte, bis dann die tatsächliche Diagnose feststand.