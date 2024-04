Morgenstern: „Jedes Jahr ein besonderer Moment“

In Österreich kann man dabei u. a. mit Sport-Stars wie Marcel Hirscher, Manuel Feller, Lisa Hauser, Thomas Morgenstern und Lukas Müller starten. Morgenstern betont: „Seit 2016 nehmen Lukas und ich am Wings for Life World Run teil, und es ist jedes Jahr ein ganz besonderer Moment, mit so vielen aus unserem Team am Start zu stehen. Der Einsatz, den jeder zeigt, ist inspirierend und motivierend! Stolz sind wir auch, dass so viele aus anderen Ländern unserem Team beitreten.“