Hoeneß enthüllt: Rangnick nur Bayerns 3. Wahl!

Bei einem Podiumsgespräch der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erzählte der Ehrenpräsident der Münchner am Freitag, dass die Bayern ihre Offerte zunächst an Leverkusens Meistermacher Xabi Alonso und dann an Deutschlands Teamchef Julian Nagelsmann gerichtet hatten. Erst als diese beiden absagten, sei der aktuelle ÖFB-Teamchef kontaktiert worden.