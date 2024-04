Spätfrost sorgte für 56 Millionen Euro Schaden

Hoffen auf „letzte Frostnacht“

Nicht nur Weinhappel hoffte am Freitag, dass die vorangegangenen Stunden „die letzte Frostnacht“ im Frühjahr gebracht hatten. Es gebe Betriebe, die aufgrund ihrer Lage „wenig bis gar keine Probleme“ hätten, andere, etwa in exponierten Lagen, habe es wiederum härter getroffen. Was den Obstbau angehe, sei Niederösterreich nicht in dem Ausmaß wie die Steiermark betroffen, fügte Weinhappel hinzu.